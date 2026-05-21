Több mint száz drónt vetett be az orosz hadsereg csütörtökre virradóra

Az orosz hadsereg egy rakétával és 116 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban egy ember életét vesztette, többen pedig megsebesültek, ipari és infrastrukturális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 109 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 5 helyszínen az Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta és 5 csapásmérő drón célba talált, 4 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Az orosz csapatok csapást mértek az észak-ukrajnai Novhorod-Sziverszkij városára és környékére, a dróntámadás következtében egy ember meghalt, ketten pedig megsebesültek – jelentette az állami katasztrófavédelmi szolgálat Telegram-bejegyzése alapján az Ukrinform nemzeti hírügynökség. Egy agrárvállalat területén kigyulladt egy gépjármű és egy raktárépület, a tüzet gyorsan sikerült megfékezni – áll a közleményben.

Dnyipropetrovszk megyében négy ember sebesült meg az orosz támadások következtében, az ellenség drónok, tüzérség és légibombák bevetésével öt járást támadott a régióban – közölte Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A megyevezető tájékoztatása szerint Dnyipro városában többszintes lakóházakban keletkeztek károk, Krivij Rihban egy iparvállalat, Nyikopol térségében pedig a civil infrastruktúra rongálódott meg.

Forrás: MTI

