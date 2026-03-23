Áprilistól szigorúbb vámellenőrzés várható Kárpátalján

A húsvéti ünnepek előestéjén sokkal szigorúbbá válnak a vámszabályok Kárpátalján. A Magyarországgal, Szlovákiával és Romániával közös határokon fokozott növény-egészségügyi ellenőrzés miatt a hagyományos „húsvéti kosár” akár 1000 eurós bírságot és az áru teljes elkobzását vonhatja maga után.

A Kárpátaljai Vámhivatal tájékoztatása szerint az év első két hónapjában a szabálysértések száma 94-gyel nőtt az előző év azonos időszakához képest. Április 1-jétől a csapi, az ungvári és az asztélyi határátkelőkön fokozott ellenőrzés lép életbe.

Kárpátaljáról az Európai Unióba utazók számára a fő szabály az állati eredetű termékek behozatalának teljes tilalma. Az európai szolgáltatások védik a piacot a vírusok, köztük az afrikai sertéspestis terjedésétől.

Szigorúan tilos a következők szállítása:

Húskészítmények: házi kolbász, sódar, disznózsír, pástétomok és konzervek.

Tejtermékek: házi sajt, tejföl, joghurtok és vaj. Készételek: húsos vagy sajtos hústöltelékkel töltött húsos sütemények.

Engedélyezett kivételek (személyenként max. 2 kg):

Bébi- és diétás ételek (max. 5 kg)

Hús nélküli pékáru, csokoládé, méz, tészta

Friss zöldségek és gyümölcsök (darabszám korlátozással)

A „tiltott” termékek elrejtése komoly pénzügyi bírsággal járhat.

„A szlovák határon a be nem jelentett húsért 100–300 eurós bírságot szabhatnak ki. Nagyobb szabálysértés esetén akár 1000 euróra is nőhet a büntetés” – figyelmeztetnek a szakértők.

Adó- és jövedéki termékekre vonatkozó szabályok (szárazföldi közlekedés esetén):

Dohánytermékek: max. 40 szál (2 doboz)

Alkohol: max. 1 liter erős szeszes ital (22% felett)

Készpénz: 10 000 eurót meghaladó összeg bevallást igényel

A kárpátaljai vámtisztviselők hangsúlyozzák, hogy a határforgalom már március utolsó hetében megélénkül. Az utazóknak azt tanácsolják, hogy előre ellenőrizzék bőröndjük tartalmát, hogy az ünnepeket ne rontsák el a protokollok és a magas bírságok.

A Novini Zakarpattya nyomán.

