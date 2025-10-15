Országszerte áramszünetek várhatók

Marcsák Gergely Közélet

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás tájékoztatása szerint Donyeck és Csernyihiv megyék kivételével Ukrajna összes régiójában vészhelyzeti leállási ütemtervet vezetnek be.

A korlátozásokat a korábbi orosz támadások okozta súlyos károkkal indokolják.

A villamoshálózat elleni támadásokban érintett összes megyében folynak a helyreállítási munkálatok.

A megyei közigazgatás takarékoskodásra szólítja fel a lakosságot.

A megyei áramszolgáltató egyelőre nem adott ki lekapcsolási ütemtervet, ugyanakkor a közösségi oldalon több kárpátaljai településről is érkezett hír áramkimaradásokról.

Kárpátalja.ma

Forrás: Telegram/Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás