Országszerte áramszünetek várhatók
A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás tájékoztatása szerint Donyeck és Csernyihiv megyék kivételével Ukrajna összes régiójában vészhelyzeti leállási ütemtervet vezetnek be.
A korlátozásokat a korábbi orosz támadások okozta súlyos károkkal indokolják.
A villamoshálózat elleni támadásokban érintett összes megyében folynak a helyreállítási munkálatok.
A megyei közigazgatás takarékoskodásra szólítja fel a lakosságot.
A megyei áramszolgáltató egyelőre nem adott ki lekapcsolási ütemtervet, ugyanakkor a közösségi oldalon több kárpátaljai településről is érkezett hír áramkimaradásokról.
Forrás: Telegram/Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás