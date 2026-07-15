Áramütés ért egy idős nőt a Munkácsi járásban

Áramütést szenvedett egy 76 éves nő a Munkácsi járásban, miközben az udvarán végzett kerti munkát – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán július 15-én.

Az előzetes információk szerint a nő bokrok metszése közben véletlenül elvágott egy elektromos kábelt, amelynek következtében áramütést szenvedett. A baleset után karja zsibbadására panaszkodott.

A helyszínre érkező mentők ellátták a sérültet, majd további vizsgálatok és kezelés céljából a Munkácsi Központi Járási Kórházba szállították.

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