Átadták a Szent Louis és Zelie Martin Központot Beregszászban

Ünnepélyes keretek között adták át a Szent Louis és Zelie Martin Központot Beregszászban július 7-én. A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) ezzel újabb mérföldkövet ért el.

A BJMSZ elnöke, Makuk János köszöntőjét azzal kezdte, hogy több mint 25 éve dolgoznak Kárpátalján a hit védelmén és az elesettek megsegítésén. Elmondta, hogy a központ létrehozásának projektje három évvel ezelőtt kezdődött meg. Akkor a Beregszászi 7. Számú Általános Iskolában (ma: Beregszászi Opre Roma Gimnázium) néhány gyermekkel indítottak el egy csoportot. A program társadalmi igényből fakadt, melynek célja az volt, „hogy tudjunk hálót és nem halat adni a gyerekeknek”, vagyis a társadalomban való felzárkózás felé irányítsák a fiatalokat és a családjukat is – magyarázta az elnök. „Ha már elindul a gondolkodás, a fejlődés a családban – akár a gyerekek, akár a szüleik részéről –, az kihat az egész családra, s remélhetőleg az egész közösségre” – húzta alá. Kifejtette, hogy ezt a projektet nehéz megvalósítani, hiszen ez nem egy-két év lefutású, hanem egy beláthatatlan hosszúságú folyamat. A projekten egy éve a beregszászi főiskola szociálpedagógia szakos hallgatói is részt vesznek szakmai gyakorlatuk ideje alatt. A program gyakorlati részéről elmondta, hogy a magyar nyelvű tantárgyi oktatáson túl nagy hangsúlyt fektetnek a hitéletre és a kultúrára is. A tervek szerint havonta táncházat fognak tartani, és zeneoktatást is be akarnak indítani. Hosszútávon szakmát szeretnének adni a gyermekeknek, erre irányul az is, hogy igyekeznek a lehető legtöbb mesterséget prezentálni.

Fotó: Kárpátalja.ma

Franz Salm Reifferscheidt, a Szuverén Máltai Lovagrend roma ügyekkel megbízott nagykövete gratulációját fejezte ki a központ létrejöttéhez. Elmondta, hogy mintegy huszonkét központot nyitottak már, ami romaintegrációval foglalkozik, és valamennyi sikeresen működik. Kiemelte, hogy Beregszász egy nagyon jó példája a jó együttműködésnek. Megerősítette azokat a jövőbeli terveket, amelyeket Makuk János felvázolt.

Fotó: Kárpátalja.ma

A központ ünnepélyes átadóján a program növendékei lovári és magyar nyelvű zenés műsort mutattak be.

Fotó: Kárpátalja.ma

Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja elmondta, hogy a program a legfontosabb és legnehezebb szociális területet érinti, amihez elengedhetetlen az elhivatottság. A projektet korszakalkotó vállalkozásnak nevezte, ami az egész társadalomnak és a roma közösségnek is egyaránt hasznos.

Fotó: Kárpátalja.ma

Hanasz Andrij, a Szuverén Máltai Lovagrend Kijevi Nagykövetségének képviselője kiemelte a munkások, önkéntesek és partnerek fontosságát, akik nélkül nem valósulhatott volna meg a központ létrejötte. Háláját fejezte ki afelől, hogy az állam és a lovagrend szerződést kötött, ami különleges jogokat és lehetőségeket biztosít a szeretetszolgálatnak. A szerződést 2019-ben a szociális minisztérium is aláírta, és január 27-től léptette életbe. A szerződés első pontjában az áll, hogy elősegítik és megkönnyítik a megkezdődött a szervezet munkáját, amelyre a hatékonyabb munkavégzés miatt volt szükség.

Fotó: Kárpátalja.ma

Pavel Titko, az Ukrán Máltai Szeretetszolgálat koordintátora elmondta, hogy az átadó időpontja szimbolikus, mivel szinte majdnem napra pontosan 1926-ban ezen a napon nyitotta meg kapuit Ungváron az első roma iskola, amit az akkori állam kezdeményezett. Titko úr beszéde végén egy generátort adott át Makuk Jánosnak, amelynek segítségével áramszünet esetén sem áll meg a munka a központban.

Fotó: Kárpátalja.ma

Tomcsányi István, a Johannita Lovagrend Magyar Tagozának kommendátora levélben küldte el üdvözletét. A levélben örömét fejezte ki a beregszászi szeretetszolgálat és a johanniták közötti együttműködése iránt, és hogy ők is segíteni tudtak. A levélből kiderült, hogy a központ termeiben lévő feszületeket bezárt német kolostorokból mentették ki, és juttatták el Beregszászba, „ahol istentiszteletet még alapvető erkölcsi elköteleződés”.

A tanoda növendékei a központ udvarán magyar népi játékcsokorral kedveskedtek az átadón résztvevőknek.

Fotó: Kárpátalja.ma

A szervezet nevében Franz Salm Reifferscheidtnek, a Szuverén Máltai Lovagrend roma ügyekkel megbízott nagykövetének és Kudron Ágnesnek, a Beregszászi Opre Roma Gimnázium igazgatónőjének ajándékkal köszönték meg munkájukat.

A felavatás közben az Opre Roma Gimnázium diákjai a roma himnuszt énekelték. A központot Franz Salm Reifferscheidt nagyövet és Makuk János elnök nyitották meg.

A felavatás közben az Opre Roma Gimnázium diákjai a roma himnuszt énekelték. A központot Franz Salm Reifferscheidt nagyövet és Makuk János elnök nyitották meg.

Fotó: Kárpátalja.ma

A Szent Louis és Zelie Martin Központot díszítő plakettet a Martin-házaspár egyik leszármazottja készítette és adományozta.

Fotó: Kárpátalja.ma

A felavató utáni sajtótájékoztatón Franz Salm Reifferscheidt beszámolt az eddigi tapasztalatokról, amelyeket a huszonkét központban láttak. Kiemelte, hogy az integráció első lépcsője a higiénia megtanítása volt, amivel javították az életkörülményeiket is. Mint mondta, már láthatóak az eredmények, hiszen a programon részt vevő gyermekek nemcsak tiszták, hanem öntudatosabbak, növekedett az önbecsülésük, és az iskolai teljesítményük is pozitívabb. Beszámolt arról, hogy Kőröspatakon lovasiskolát nyitottak, Szatmárnémetiben a beregszászi programhoz hasonló projekttel segítik a romák felzárkóztatását, és mindkét helyen kézzelfogható jó eredményeket értek el. Elmondta, hogy a kapacitás hiányában jelenleg csak Közép- és Kelet-Európában – Ukrajnán kívül Albániában, Ausztriában, Belgiumban, Horvátországban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában – tevékenykednek, a nyugat-európiai országokban még nem tudnak működni.

Fotó: Kárpátalja.ma

A központ névadói, Szent Louis Martin 1823-ban, Zelie Martin 1831-ben született. Fiatalon szerzetesnek készültek, de később, 1858-ban összeházasodtak. Életüket a hitük megélése hatotta át. Boldog házasságukat több tragédia is beárnyékolta: több gyermekük is elhunyt, Zelie pedig mellrákkal küzdött, amibe később bele is halt. Louis szívroham következtében hunyt el. A Martin-házaspárt 2015-ben Ferenc pápa avatta szentté. A történelemben ők az első szentté avatott pár.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma