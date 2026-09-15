Átmenetileg gáz nélkül maradt négy kárpátaljai település

Gázvezeték javítási munkálatai miatt átmenetileg szünetel a gázszolgáltatás a Técsői járás négy településén. A szolgáltatás helyreállítását szeptember 18-ra tervezik.

A kárpátaljai Gazmerezsi tájékoztatása szerint Nyávoga (Dobrjanszke), Irhóc (Vilhivci), Nyéresháza (Neresznicja) és Vosováti (Visuvatij) községek lakói maradtak gáz nélkül.

A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy a helyreállításig zárják el a lakásba vagy házba bevezető gázcsapot, valamint a gázórák előtti elzárókat.

A gázszolgáltatás újraindításának napján a lakóknak biztosítaniuk kell a Gazmerezsi kárpátaljai kirendeltségének munkatársai számára a hozzáférést az otthonokban található gázkészülékekhez. Ez elősegítheti a szolgáltatás mielőbbi helyreállítását.

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