Akiket mindenki lát, és mégis egyedül vannak

Világszerte emlékeznek meg augusztus 16-án a hontalan állatokról. A világnap célja felhívni az emberek figyelmét az utcán élő állatok nehéz sorsára.

1992 óta ezen a napon a hontalan állatok világnapját méltatják. Ezzel a nappal hívják fel az emberek figyelmét úgy az utcán élő állatokra, mint az állatvédők és menhelyek munkájára.

Sajnos napjainkban sem ritka a dobozokban, nejlontasakokban utcára dobott, sorsára hagyott állatok látványa. Ezek az állatok ivartalanítás híján további szaporulattal fogják a kóborállatok számát növelni. Egy macska évente kétszer is világra hozhat 2-5 kiscicát. Emiatt fontos a tudatos állattartás és az ivartalanítás, amely nem csupán a nem kívánt szaporulatot előzi meg, de az állat élethosszát is növelheti.

Beregszászban a Bundás Második Esély állatvédő egyesület próbál minél több árván maradt kutya és macska sorsáról gondoskodni. Az egyesület menhelyén jelenleg is több négylábú vár befogadó családra.

Kárpátalja.ma