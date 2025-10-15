Tűz ütött ki egy autóban Ungváron

Ma reggel egy Ford Fiesta márkájú személygépkocsi motorterében keletkezett tűz az ungvári Kapos (Kapusanszka) utcán – írja a Facebookon a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának Kárpátaljai Főosztálya.

A sofőr megpróbálta eloltani a lángokat, de nem volt képes felnyitni a motorháztetőt. Egy arra haladó, termőföldet szállító traktoros sietett a segítségére. Rakományát az autó orrára borította, így akadályozva meg a lángok terjedését a tűzoltók kiérkezéséig.

A helyszínre érkező szakemberek hat perc alatt megfékezték a tüzet, mely a motorteret és az első kerekeket rongálta meg. Az autó beltere sértetlen maradt.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának Kárpátaljai Főosztálya