Autólopás miatt őrizetbe vettek egy 19 éves fiatalt Técsőn

Augusztus 30-án reggel egy 63 éves técsői férfi tett bejelentést a rendőrségen arról, hogy ellopták VAZ 2109-es márkájú autóját – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata hétfőn.

A bejelentő elmondása szerint a járművet az udvara közelében parkolta le, és az eltűnésekor nem volt benne akkumulátor, illetve üzemanyag sem.

A técsői rendőrség munkatársai a helyszínre vonultak, majd a nyomozás során megállapították, hogy a jármű eltulajdonításában egy 19 éves, Láziból származó férfi is részt vett. A rendőrök a Kárpátalja megyei rendőrség bűnügyi elemző részlegének adatait és a „Biztonságos Kárpátalja” térfigyelő kamerarendszer felvételeit is felhasználták az események rekonstruálásához, emellett tanúkat is kihallgattak.

A nyomozás szerint egy több személyből álló csoport – köztük kiskorúak – két autóval, egy Opel Vectrával és egy Mazda 6-tal közlekedett Técsőn. Egy magánház közelében észrevették a VAZ 2109-est, és úgy döntöttek, hogy eltulajdonítják. Mivel az autóban nem volt akkumulátor és üzemanyag, először eltolták a parkolóhelyéről, majd vontatókötéllel az Opel Vectrához rögzítették. A VAZ-t a 19 éves férfi vontatta, miközben a Mazda 6 kísérte őket.

Az ellopott járművet a férfi Nyágova (Dobrjanszke) településig vontatta, majd egy földút szélén hagyta.

A helyszíni szemle során a rendőrök lefoglalták a VAZ 2109-est, valamint az Opel Vectrát és a Mazda 6-ot is, amelyek szintén szerepelnek a büntetőeljárásban.

A 19 éves gyanúsítottat a rendőrök őrizetbe vették. Ellene büntetőeljárás indult.

A hatóságok jelenleg az eset körülményeit vizsgálják. A nyomozás folyamatban van.

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