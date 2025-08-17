Az iskolabuszokat ellenőrzik a járőrök Kárpátalján

Minden évben, az új tanév megkezdése előtt ellenőrzik az iskolabuszok műszaki állapotát a kárpátaljai járőrök.

A Kárpátaljai Járőrszolgálat közleménye szerint az ellenőrzés a során különös figyelmet fordítanak az elsősegélycsomagok érvényességére és teljességére, a tűzoltókészülékek üzemképes állapotára, a vészkijáratok működésére, a járművek műszaki állapotára, valamint a szükséges dokumentumok meglétére.

A rendfenntartók eddig több, mint 120 iskolabuszt ellenőriztek, csaknem 50 figyelmeztetést adtak ki, és 7 adminisztratív szabálysértést rögzítettek.

Kárpátalja.ma