Azerbajdzsán humanitárius segélyszállítmányt küldött Ukrajnának

Az Azerbajdzsáni Köztársaság elektromos berendezéseket tartalmazó humanitárius segélyszállítmányt küldött Ukrajnába – közölte az Ukrinform Jahid Mihajilov, az Azerbajdzsáni Köztársaság Energiaügyi Minisztériumának szóvivőjére hivatkozva.

A tíz teherautónyi szállítmány mintegy 90 ezer méternyi elektromos kábelt és vezetéket, valamint 25 generátort és hét transzformátort tartalmazott, amelyek célja a stabil energiaellátás helyreállításának támogatása a harcok sújtotta megyékben.

A tervek szerint a következő napokban újabb segélycsomagot küldenek. A szállítmányok teljes értéke 2 millió dollár.

Azerbajdzsán már korábban is küldött humanitárius segélyt Ukrajnának, és az ország által eddig küldött segélyek összege már meghaladta a 44 millió dollárt.