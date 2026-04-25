Azerbajdzsánba utazott az ukrán elnök

Szombaton, április 25-én Azerbajdzsánba látogatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy találkozzon Ilham Aliyev azeri elnökkel. Erről Szerhij Nyikiforov, az elnök sajtótitkára számolt be az újságíróknak.

Az ukrán államfő már meghallgatta az ukrán katonák beszámolóját, akik megosztották tapasztalataikat és szakértelmüket a légvédelemről. Zelenszkij később az azeri elnökkel találkozik, ami után közös nyilatkozatok várhatóak.

Volodimir Zelenszkij februárban már találkozott Ilham Aliyev azeri elnökkel. Akkor az energiaszektorban megvalósuló projektekről, valamint a béketeremtésre irányuló folyamatról tárgyaltak.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Ukrán Elnöki Hivatal