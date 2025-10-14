Babják Zoltán: Mindenszentek közeledtével ne feledkezzünk meg elhunyt szeretteinkről

Mindenszentek ünnepéhez közeledve Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere felhívással fordult a város lakosságához, amelyben az elhunyt hozzátartozók emléke előtti tisztelgés és a temetők rendbetételének fontosságára hívja fel a figyelmet.

Ez az időszak az ima, az elmélkedés és az elhunyt hozzátartozók életéért való hálaadás ideje. Egyúttal jó alkalom arra, hogy rendezzük a temetőben lévő síremlékeket – fogalmazott a polgármester.

A városvezető arra kérte a lakosságot, hogy szánjanak időt a temetkezési helyek rendbetételére, hiszen ezáltal is kifejezik az elhunytak iránti tiszteletüket és gondoskodásukat.

A városi tanács is készül a mindenszentek napjára.

A kommunális szolgáltatók munkatársai a temetők rendezésén dolgoznak: füvet nyírnak, bokrokat vágnak, fákat metszenek, valamint további szemétgyűjtő konténereket helyeznek ki, hogy méltó környezetben emlékezhessenek a hozzátartozók.

Babják Zoltán arra kéri a beregszásziakat, hogy lehetőleg október 29-ig fejezzék be a sírok körüli takarítást, hogy a városnak elegendő ideje legyen a hulladék elszállítására.

A közös munka és odafigyelés – tette hozzá – hozzájárul ahhoz, hogy a temetők rendezettek, tiszták és békések legyenek a megemlékezés napjaira.

