Milyen balesetben elegendő az europrotokoll?
Balesetek naponta történnek Kárpátalján is. Sokszor teljesen felesleges rendőrt hívni, ugyanis elegendő eljárni az europrotokoll szerint. Erről a kárpátaljai járőrszolgálat hívta fel a lakosság figyelmét augusztus 15-én.
Mi az europrotokoll?
Ez egy olyan papír alapú dokumentum vagy elektronikus űrlap, amelyet a járművezetők baleset esetén önállóan kitölthetnek anélkül, hogy rendőrséget hívnának.
Ekkor elegendő az europrotokoll:
- nincs sem sérültje, sem pedig halottja az esetnek,
- nem okozott kárt harmadik félnek,
- a balesetet érintő mindegyik fél rendelkezik érvényes kötelező biztosítással,
- a sofőrök meg tudnak egyezni a baleset körülményeiről,
- mindegyik érintett járművezető józan,
- a becsült kárösszeg a 2025-ben kötött szerződések alapján nem haladja meg a 250 ezer hrivnyát, a 2025 előtt kötött szerződések szerint pedig a 160 ezer hrivnyát.
A járőrség hangsúlyozza, hogy amennyiben a fentiekben egy feltétel nem teljesül, mindenképp hívni kell rendőrt.
Papír alapon, de online is kitölthető europrotokoll, IDE KATTINTVA érhető el.