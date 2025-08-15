Milyen balesetben elegendő az europrotokoll?

Balesetek naponta történnek Kárpátalján is. Sokszor teljesen felesleges rendőrt hívni, ugyanis elegendő eljárni az europrotokoll szerint. Erről a kárpátaljai járőrszolgálat hívta fel a lakosság figyelmét augusztus 15-én.

Mi az europrotokoll?

Ez egy olyan papír alapú dokumentum vagy elektronikus űrlap, amelyet a járművezetők baleset esetén önállóan kitölthetnek anélkül, hogy rendőrséget hívnának.

Ekkor elegendő az europrotokoll:

nincs sem sérültje, sem pedig halottja az esetnek,

nem okozott kárt harmadik félnek,

a balesetet érintő mindegyik fél rendelkezik érvényes kötelező biztosítással,

a sofőrök meg tudnak egyezni a baleset körülményeiről,

mindegyik érintett járművezető józan,

a becsült kárösszeg a 2025-ben kötött szerződések alapján nem haladja meg a 250 ezer hrivnyát, a 2025 előtt kötött szerződések szerint pedig a 160 ezer hrivnyát.

A járőrség hangsúlyozza, hogy amennyiben a fentiekben egy feltétel nem teljesül, mindenképp hívni kell rendőrt.

Papír alapon, de online is kitölthető europrotokoll, IDE KATTINTVA érhető el.

