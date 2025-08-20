Baleset Huszton: ittas volt a vétkes sofőr

A rendőrség munkatársai őrizetbe vettek egy férfit, aki ittasan okozott közúti balesetet augusztus 19-én Huszton – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szerdán.

Amint arról korábban hírt adtunk, közlekedési baleset történt kedd este Huszton. A rendfenntartók tájékoztatása szerint a balesetet egy 44 éves huszti lakos okozta, aki Mercedes márkájú személyautójával áttért a szembejövő sávba, ahol összeütközött egy szabályosan közlekedő Volkswagennel. Utóbbit egy 41 éves tiszaszászfalui (Szaszove) lakos vezette.

A baleset következtében a vétlen sofőr, valamint 39 és 68 éves utasai megsérültek.

A Mercedes sofőrje ittas volt a baleset idején. Vérében 2,1 mg/l alkoholszintet állapítottak meg, ami több mint tízszerese a megengedett határértéknek. A Volkswagen vezetője józanul ült volán mögé.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.

