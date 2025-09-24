Rendőr gázolt halálra egy motorost Dnyipropetrovszk megyében

Dnyipropetrovszk megye egyik járási és kistérségi központjában, Kamjanszke városban történt súlyos közlekedési baleset kedd este – olvasható a megyei rendőrkapitányság közleményében.

A Kamjanszki Kerületi Rendőrkapitányság egyik alkalmazottja saját Hyundai márkájú gépkocsijával a város főutcáján haladt, amikor egy robogó egy mellékutcából váratlanul kihajtott elé. A baleset következtében a motorkerékpár 22 éves sofőrje azonnal életét vesztette. Utasát – egy 14 éves kiskorú személyt – életveszélyes állapotban kórházba szállították.

A közlemény szerint a gázoló rendőr nem mutatta alkoholos befolyásoltság jeleit. A baleset körülményeit vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Forrás: a Dnyipropetrovszk Megyei Rendőrkapitányság honlapja

Nyitókép: vidomo.media