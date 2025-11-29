Békés felvonulás a fogságban lévő és eltűnt katonákért Munkácson

Békés felvonulást rendeztek szombaton a fogságban lévő és eltűnt katonák támogatására a munkácsi Cirill és Metód téren – számolt be róla a Szuszpilne hírportál tudósítója a helyszínről.

A rendezvényen bemutattak egy 170 méter hosszú ukrán zászlót, amelyen 5800 eltűnt vagy hadifogolyként nyilvántartott védő fényképe látható.

A felvonulás főszervezője Alina Vlaszenko aktivista, a „Mindenki szabad” civil szervezet képviselője. A szervezők bíznak abban, hogy minden eltűnt vagy fogságban lévő védő egyszer újra találkozhat szeretteivel.

A rendezvényen felszólalt Olekszandr Sztohnyijenko, az Azovsztal védője, aki 3,5 évet töltött hadifogságban. Ivan Kuzma, a Munkácsi Görögkatolikus Egyház papja pedig imádságban könyörgött minden fogságban lévő vagy eltűnt katonáért.

Kárpátalja.ma