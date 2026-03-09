Épületnek ütközött egy gépjármű Muzsalyban

Egy személygépkocsi épületnek ütközött a beregszászi járási Nagymuzsalyban március 8-án este, négyen megsérültek – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat.

A közlemény szerint a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, majd a Rákóczi Ferenc úton egy épületnek hajtott.

A járműben egy 40 és egy 38 éves nő, valamint egy 15 és egy 11 éves kislány utazott.

Mindannyiukat zárt koponya-agysérüléssel szállították a beregszászi kórházba.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Kárpátalja.ma