Ülésezett a Beregszászi Városi Tanács: 84 napirendi pontot tárgyaltak

A Beregszászi Városi Tanács megtartotta 61. ülésszakának soron következő plenáris ülését, amelyen összesen 84 napirendi pontot tárgyaltak meg, ezek közül 58 földügyi kérdés volt – számolt be közösségi oldalán Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője.

Az ülés elején pénzjutalomban részesítették a Mala akademia országos tudományos kutatási verseny második, megyei szakaszának győzteseit. A tehetséges fiatalok támogatási programja keretében 10 ezer hrivnya jutalmat kapott Makszim Bajov, a Beregszászi Platán Líceum 11. osztályos diákja, aki a nemzetközi gazdaságtan és elemzés szekcióban ért el első helyezést megyei szinten. Ugyancsak jutalomban részesült Gabriella Kordonec, a líceum 11. osztályos tanulója, aki a vallástudomány szekcióban szerzett megyei első helyet.

A diákok tudományos vezetőit is elismerték: Nagyija Kovalcsuk közgazdaságtan tanár, valamint Volodimir Kenéz történelemtanár, a Beregszászi Platán Líceum igazgatója 15 ezer hrivnya értékű jutalmat vehetett át.

A képviselő-testület az ülés során módosításokat fogadott el a 2026-os kistérségi költségvetésben is. Ennek részeként 800 ezer hrivnyát különítettek el katonai egységek támogatására.

A képviselők emellett több fontos döntést hoztak városfejlesztési, oktatási, sporttal kapcsolatos, településrendezési és kommunális kérdésekben.

A testület döntése nyomán változott a városi végrehajtó bizottság összetétele is: a bizottság új tagja lett Volodimir Huljanics alpolgármester, valamint Ruszlan Popovics, a Pixel – Beregszász civil szervezet elnöke.

