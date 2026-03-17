Az erdőírtás ellen tiltakoznak a lakosok Beregszikláson

A Szarvasházai kistérséghez tartozó Beregsziklás (Scserbovec) 57 lakosa hivatalos beadvánnyal fordult az illetékes hatóságokhoz, kérve az erdőirtások leállítását, amelyeket egy tervezett villamos távvezeték kiépítése érdekében végeznének.

A tervek szerint a magasfeszültségű vezeték a Róna-havas térségében létesítendő szélerőműparkot szolgálná ki. A munkálatok egy hegyi patak mentén zajlanának, ami a lakosok és természetvédők szerint komoly környezeti kockázatokat hordoz.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a meredek hegyoldalakon végzett fakitermelés és a faanyag szállítása károsíthatja az erdei és vízi ökoszisztémát, növelheti az erózió és a földcsuszamlások veszélyét, valamint a vízszennyezés kockázatát is.

A tiltakozók szerint a vezeték nyomvonala több helyen túl közel haladna a vízfolyáshoz, ami ellentétes a hatályos környezetvédelmi előírásokkal. A vonatkozó szabályozás értelmében a part menti védősáv szélessége meredek terepen akár 50–100 méter is lehet.

A lakosok azt is kifogásolják, hogy a munkálatok során érintett területen védett növényfajok is előfordulnak, amelyek károsítása törvénybe ütközik.

A közösség szerint az erdőirtás nemcsak a természeti környezetet veszélyezteti, hanem rontja a térség turisztikai vonzerejét is, ami ellentmond a helyi fejlesztési programok célkitűzéseinek.

A beadványt több intézményhez is eljuttatták, egyebek mellett a regionális áramszolgáltatóhoz, minisztériumokhoz, az ügyészséghez, valamint megyei és helyi önkormányzati szervekhez. A lakosok azonnali intézkedést kérnek a munkálatok felfüggesztése érdekében.

