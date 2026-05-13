Elítélték azt a kárpátaljai férfit, aki öngyilkosságba kergette mostohalányát

Helybenhagyta az ítéletet a Kárpátaljai Fellebbviteli Bíróság annak az 57 éves rahói járási férfinak az ügyében, akit kiskorú mostohalánya öngyilkosságba kergetése és lőszerek illegális birtoklása miatt ítéltek el.

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség tájékoztatása szerint a kisapsai lakosnak 7 év 6 hónap letöltendő szabadságvesztést kell letöltenie.

A bíróság megállapította, hogy a férfi rendszeresen megalázta 13 éves mostohalányát, pszichológiai nyomás alatt tartotta, sértegette, és többször beszélt neki az öngyilkosságról mint „megoldásról”.

A nyomozás szerint a lány hosszabb ideje szenvedett a mostohaapjával való konfliktusoktól és a folyamatos lelki bántalmazástól. Egy veszekedést követően barátnőit is meghívta magához, hagyományos fánkot készített, amelyet általában halotti torokon szolgálnak fel, és azt mondta: hamarosan az ő gyászszertartásán fogják elfogyasztani.

Nem sokkal később a 13 éves lányt a családi ház udvarán, egy hintán felakasztva találták meg.

A gyermek halála előtt búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben közvetlenül mostohaapja megalázó viselkedését és pszichológiai nyomását nevezte meg tette okaként.

Az elítélt jelenleg is őrizetben van.

Kárpátalja.ma