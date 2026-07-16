Búcsúlátogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök

Búcsúlátogatásra Kijevbe utazott csütörtökön Keir Starmer brit miniszterelnök.

A Downing Street tájékoztatása szerint ez lesz Starmer utolsó ukrajnai látogatása kormányfői tisztségében.

Keir Starmer pénteken adja át a kormányzó brit Munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnham volt manchesteri polgármesternek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután III. Károly király kormányalakítással bízza meg.

A londoni miniszterelnöki hivatal csütörtöki beszámolója szerint Starmer Kijevben várhatóan találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akit biztosít arról, hogy Nagy-Britannia továbbra is tántoríthatatlanul támogatja Ukrajnát az orosz invázió elleni küzdelemben.

Forrás: MTI

Fotó: Korábbi felvétel.

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →