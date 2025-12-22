Hátba szúrta ismerősét egy férfi Munkácson

Súlyos bűncselekmény történt Munkácson december 20-án éjszaka. A rendőrséget az egészségügyi szolgálat értesítette arról, hogy egy nőt szúrt sérülésekkel kórházba szállítottak.

A helyszíni intézkedés során a rendőrök megállapították, hogy az áldozat egy 26 éves helyi lakos. A nyomozás adatai szerint a bűncselekményt egy 32 éves, többszörösen büntetett előéletű férfi követte el.

Az eset az elkövető lakóhelyén történt, ahol a férfi és a sértett együtt alkoholt fogyasztottak. A későbbiekben vita alakult ki közöttük, amelynek során a férfi kést ragadott, és hátba szúrta a nőt.

A rendőrök a helyszínen lefoglalták a tárgyi bizonyítékot. Az elkövetőt őrizetbe vették.

A férfi ellen büntetőeljárás indult. A nyomozás folyamatban van.

Forrás: a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata

Kárpátalja.ma