Civiliek támadtak a toborzóközpont munkatársaira Vinnicja megyében
Civil személyek támadtak rá a területi toborzó és szociális támogatási központ (TCK) munkatársaira szeptember 4-én Vinnicja megyében – közölte a megyei TCK.
Az előzetes információk szerint a városból kifelé tartó úton több civil járművel elzárták egy szolgálati gépkocsi útját, amelyben egy járási toborzóközpont katonái és egy hadköteles férfi utazott.
A TCK tájékoztatása szerint ezt követően több személy kiszállt a járművekből, kirángatta az egyik katonát a szolgálati autóból, majd súlyosan bántalmazta.
A sérültet egészségügyi intézménybe szállították. Állapota kielégítő.
A TCK azt is közölte, hogy a csoport tagjai közül többen 2022–2023-ban harci cselekményekben vettek részt.
A helyszínen rendőrök dolgoznak, akik vizsgálják az incidens valamennyi körülményét, valamint keresik azokat a személyeket, akik érintettek lehetnek a támadásban.
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