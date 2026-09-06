Civil személyek támadtak rá a területi toborzó és szociális támogatási központ (TCK) munkatársaira szeptember 4-én Vinnicja megyében – közölte a megyei TCK.

Az előzetes információk szerint a városból kifelé tartó úton több civil járművel elzárták egy szolgálati gépkocsi útját, amelyben egy járási toborzóközpont katonái és egy hadköteles férfi utazott.

A TCK tájékoztatása szerint ezt követően több személy kiszállt a járművekből, kirángatta az egyik katonát a szolgálati autóból, majd súlyosan bántalmazta.

A sérültet egészségügyi intézménybe szállították. Állapota kielégítő.

A TCK azt is közölte, hogy a csoport tagjai közül többen 2022–2023-ban harci cselekményekben vettek részt.

A helyszínen rendőrök dolgoznak, akik vizsgálják az incidens valamennyi körülményét, valamint keresik azokat a személyeket, akik érintettek lehetnek a támadásban.

Kárpátalja.ma

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