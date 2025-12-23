Családon belüli erőszak Volócon

A rendőrség őrizetbe vett egy 43 éves volóci férfit, aki ittas állapotban bántalmazta feleségét, majd megtámadta a helyszínre riasztott rendfenntartókat is – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata december 23-án.

A közlemény szerint egy 19 éves fiú kért segítséget a rendőrségtől, aki arról számolt be, hogy édesapja bántalmazza az édesanyját. A beszélgetés során sikolyok hallatszottak a háttérből.

A hívásra azonnal a helyszínre sietett egy rendőri egység. Az erőszakos férfi először megpróbálta elkerülni a rendőrökkel való kommunikációt, majd agresszívan lépett fel ellenük: rátámadt a feleségére, a fiára és a rendfenntartókra is.

A hatóság munkatársai ekkor erőszakot alkalmaztak az elkövető ellen, és őrizetbe vették. A bántalmazott áldozatok nem szorultak orvosi segítségre.

Az ügyben családon belüli erőszak elkövetése miatt indult büntetőeljárás.

