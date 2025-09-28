Csalási rekord Kárpátalján – idén 1500 ügyben indult nyomozás

2025 első nyolc hónapjában a bűnüldöző szervek Ukrajna-szerte több mint 35 000 büntetőeljárást indítottak csalások, megtévesztésen alapuló nyerészkedés miatt. A kárpátaljai statisztika is megdöbbentő: csak megyénkben közel másfél ezer esetet regisztráltak – írja a Novini Zakarpattya hírportál.

A szakértők szerint a leggyakoribb csalások az álbankárok telefonhívásai és az internetes átverések. A nyugdíjasok és az online kereskedést aktívan használók gyakran válnak bűnözők áldozataivá.

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az év végére növekedhet a bűncselekmények száma, mivel a csalók folyamatosan fejlesztik módszereiket. Arra kérik a lakosságot, legyenek különösen éberek, és időben jelentsék a gyanús eseteket.

Kárpátalja.ma

Forrás: transkarpatia.net