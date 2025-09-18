Csempészett cigarettát foglaltak le a nevetlenfalui határátkelőn

Közel 300 csomag cigarettát és egy autót foglaltak le a határőrök a Nevetlenfalu–Halmi határátkelőn – közölte az Ukrán Állami Vámszolgálat a Facebook-oldalán.

A közlemény szerint egy 38 éves kárpátaljai lakos kisbusszal tartott Csehország felé, a határellenőrzés során pedig a zöld folyosót választotta.

A jármű átvizsgálása során azonban a vámosok egy rejtekhelyet fedeztek fel az ülések alatt. Itt 285 csomag különböző márkájú cigarettát találtak. A dohánytermékek teljes értéke 35 ezer hrivnya, míg a kisbusz értéke meghaladja a 900 ezer hrivnyát.

A sofőr ellen a vámszabályok megsértése miatt indult eljárás.

Kárpátalja.ma