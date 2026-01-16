Éjszakai fagyokra és csúszós utakra figyelmeztetnek Kárpátalján

Éjszakai fagyokra és csúszós útszakaszokra figyelmeztetnek Kárpátalján a napokban.

Az elkövetkezendő napokban a megyében továbbra is hideg, téli időjárás várható számottevő csapadék nélkül. Az éjszakai és reggeli órákban a levegő hőmérséklete fagypont alá süllyed, napközben pedig 0 °C körül alakul.

Elsősorban hajnalban és éjszaka helyenként jegesedés várható, melynek következtében az úttest csúszóssá válhat. Egyes területeken ködfoltok is előfordulhatnak, amelyek csökkenthetik a látótávolságot.

A szakemberek arra intik a járművezetőket, hogy tartsák be a megengedett sebességet és a megfelelő követési távolságot, a gyalogosokat pedig arra kérik, hogy különös figyelemmel keljenek át az úttesten.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net