Csütörtökön nem várható áramszünet Kárpátalján
Az Ukrenergo ukrán állami áramszolgáltató előrejelzése szerint csütörtökön, július 2-án nem lesz szükség tervezett áramkorlátozásokra Ukrajnában.
A vállalat tájékoztatása szerint ezt elsősorban a szomszédos országokban tapasztalható enyhébb időjárás, valamint a villamosenergia-import lehetőségeinek javulása tette lehetővé.
Ennek ellenére az áramszolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy 16:00 és 23:00 óra között takarékosan használják a villamos energiát, ezzel is hozzájárulva az ország villamosenergia-rendszerének stabil működéséhez.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →