Csütörtökön nem várható áramszünet Kárpátalján

Az Ukrenergo ukrán állami áramszolgáltató csütörtökön, július 2-án nem lesz szükség tervezett áramkorlátozásokra Ukrajnában.

A vállalat tájékoztatása szerint ezt elsősorban a szomszédos országokban tapasztalható enyhébb időjárás, valamint a villamosenergia-import lehetőségeinek javulása tette lehetővé.

Ennek ellenére az áramszolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy 16:00 és 23:00 óra között takarékosan használják a villamos energiát, ezzel is hozzájárulva az ország villamosenergia-rendszerének stabil működéséhez.

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