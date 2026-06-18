Droggal kereskedett egy nagypaládi nő

A rendőrség őrizetbe vett egy 37 éves nagypaládi nőt, akit kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak. A hatóságok szerint a nő korábbi eljárások és büntetőjogi felelősségre vonások ellenére sem hagyott fel illegális tevékenységével.

A a kábítószer-bűnözés visszaszorítását célzó intézkedések keretében derítették fel az ügyet. Az operatív információk alapján a gyanúsított a környező településeken értékesített kábítószereket.

A rendőrök a 27. határőrosztag operatív egységeivel együttműködve, bírósági engedéllyel házkutatást tartottak a nő otthonában. Az akció során mintegy 15 gramm metamfetamint és 30 gramm kannabiszt foglaltak le. Emellett kristályos anyagmaradványokat tartalmazó fecskendőket, digitális mérlegeket, csomagolóanyagokat és egyéb bizonyítékokat is találtak.

A gyanúsítottat a büntetőeljárási törvény vonatkozó rendelkezései alapján ideiglenes fogdába helyezték. A nyomozók az Ukrán Büntető Törvénykönyv 307. cikkelyének 2. része alapján emeltek ellene vádat, amely kábítószerek és pszichotróp anyagok értékesítési célú illegális birtoklására vonatkozik.

A bíróság az ügyészség indítványára előzetes letartóztatást rendelt el, ugyanakkor óvadék megfizetésének lehetőségét is biztosította.

Amennyiben bűnössége bebizonyosodik, a nő akár tíz év szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra is számíthat.

Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.

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