Bíróság elé áll a kábítószer-kereskedelemmel vádolt nagypaládi nő
A rendőrök júniusban leplezték le egy 38 éves nagypaládi nő illegális tevékenységét, aki a gyanú szerint kábítószereket értékesített.
A nyomozók befejezték a büntetőeljárást, az ügyben készült vádiratot pedig az iratokkal együtt megküldték a bíróságnak.
A hatóságok közlése szerint a nő korábban is többször került a rendőrség látókörébe, és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt már büntetőjogi felelősségre vonták. Ennek ellenére folytatta a kábítószerek értékesítését.
Az ügy további részleteiről és a bírósági eljárás eredményéről a hatóságok később adhatnak tájékoztatást.
A kárpátaljai rendőrség anyaga nyomán
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