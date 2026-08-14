Bíróság elé áll a kábítószer-kereskedelemmel vádolt nagypaládi nő

A rendőrök júniusban leplezték le egy 38 éves nagypaládi nő illegális tevékenységét, aki a gyanú szerint kábítószereket értékesített.

A nyomozók befejezték a büntetőeljárást, az ügyben készült vádiratot pedig az iratokkal együtt megküldték a bíróságnak.

A hatóságok közlése szerint a nő korábban is többször került a rendőrség látókörébe, és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt már büntetőjogi felelősségre vonták. Ennek ellenére folytatta a kábítószerek értékesítését.

Az ügy további részleteiről és a bírósági eljárás eredményéről a hatóságok később adhatnak tájékoztatást.

A kárpátaljai rendőrség anyaga nyomán

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →