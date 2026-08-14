Fokozott tűzveszélyre figyelmeztetnek Kárpátalján

Augusztus 14–16. között rendkívüli, azaz 5-ös, valamint magas, 4-es fokozatú tűzveszély várható Kárpátalja területén – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége csütörtökön.

A kárpátaljai tűzoltók az év eleje óta már 1588, ökoszisztémákban keletkezett tüzet számoltak fel. A katasztrófavédelem szerint a száraz növényzetet érintő tüzek szezonja azonban megfelelő odafigyeléssel és a tűzvédelmi előírások betartásával megfékezhető.

A lakosságot arra kérik, hogy a fokozott tűzveszély idején különösen körültekintően járjanak el, és ne gyújtsanak tüzet a mezőkön, kertekben, illetve azok közelében.

A katasztrófavédelem hangsúlyozza: közös felelősség, hogy a tűzesetek helyett a környezet iránti felelős magatartás és a tűzvédelmi szabályok következetes betartása váljon mindennapossá Kárpátalján.

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