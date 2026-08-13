ENSZ: csaknem 17 ezer civil halt meg Ukrajnában

Legalább 437 civil halt meg, 2610-en pedig megsebesültek a múlt hónapban Ukrajnában a háborúban; Kijev az egyik legsúlyosabban érintett város – közölte az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója csütörtökön közzétett jelentésében.

A misszió kiemelte, hogy a júliusi áldozatok száma 30 százalékkal magasabb az előző havinál, és 70 százalékkal magasabb a 2025 júliusinál.

A jelentés szerint a múlt hónapban az ukrán fővárosban, Kijevben legalább 54 civil vesztette életét az orosz támadásokban, további 202-en pedig megsebesültek.

„Mindez az orosz fegyveres erők által bevetett ballisztikus rakéták és robotrepülőgépek számának jelentős növekedése közepette történt. Júliusban Oroszország legalább 429 rakétát indított Ukrajna ellen, kétszer annyit, mint júniusban. Ezek közül sok Kijevet találta el” – állapították meg az ENSZ-megfigyelők az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint.

Daniel Bell, az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának vezetője rámutatott, hogy idén hónapról hónapra nőtt a civil halálos áldozatok és sebesültek száma Ukrajnában. „Júliusban ez a tendencia meredeken felgyorsult. A civil áldozatok száma júliusban 2022 márciusa óta egyetlen hónap alatt sem volt ilyen magas” – mondta.

A múlt hónapban a legtöbb embert nagy hatótávolságú fegyverek – rakéták és drónok – öltek meg, illetve sebesítettek meg. Ezek a fegyverek az összes civil áldozat 38 százalékáért felelősek: 183-an haltak meg, 967-en pedig megsebesültek. Az áldozatok számát tekintve ezt követték a légibombázások, valamint a frontvonal közelében végrehajtott rövid hatótávolságú dróntámadások

– tette hozzá Bell.

2022. február 24. óta az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága Ukrajnában legalább 16 874 civil halálát erősítette meg, köztük 820 gyermekét, míg 51 273 civil megsebesült, közöttük 3126 gyermek.

Az Ukrinform korábban arról számolt be, hogy az ENSZ augusztus 5-én, az Emberi Jogi Főbiztosságára hivatkozva közölte: júliusban Ukrajnában 2022 áprilisa óta a legtöbb civil halt meg az orosz támadásoknak a ballisztikus rakéták és nagy hatótávolságú drónok alkalmazásával történő fokozódása miatt, a júliusi halálos áldozatok teljes számát azonban akkor még nem közölték.

Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa héten az Ukrinformban tartott sajtótájékoztatóján nyilvánosságra hozta, hogy az orosz katonák a teljes körű invázió kezdete óta csak a dokumentált eseteket tekintve legalább 345 olyan ukrán katonát végeztek ki, akik megadták magukat és hadifogságba kerültek. „Vannak dokumentált eseteink, amikor arra is felszólítják őket, hogy teljesen vegyék le a ruhájukat. Ezt követően a földre kényszerítik őket, majd közvetlen közelről agyonlövik az ukrán katonákat” – emelte ki.

Az ombudsman hangsúlyozta, hogy a fogságba esett katonák megölése külön háborús bűncselekménynek minősül.

Forrás: MTI

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