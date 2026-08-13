Veszélyes robbanóeszközt találtak Munkácson

Páncéltörő aknára bukkantak egy kiszáradt víztározó medrében Munkácson – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán csütörtökön.

A DSZNSZ közleménye szerint a nagy hőség miatt egy helyi víztározó jelentősen kiszáradt, és az egyik horgász a lecsökkent vízszint miatt előtűnt mederben egy gyanús tárgyra figyelt fel. A férfi azonnal értesítette a rendőrséget.

A helyszínre érkező szakember azonosította a tárgyat, amelyről megállapították, hogy egy páncéltörő akna. A területet azonnal lezárták, majd a katasztrófavédelem tűzszerészei átvizsgálták a környéket, ezt követően pedig biztonságosan elszállították és egy kijelölt helyen megsemmisítették a robbanóeszközt.

A katasztrófavédelem ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy gyanús tárgy észlelésekor azt semmiképpen sem szabad megérinteni, elmozdítani vagy lefényképezni. A megtalálónak biztonságos távolságra kell távolodnia, és haladéktalanul értesítenie kell a hatóságokat a 101-es vagy a 102-es segélyhívón.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →