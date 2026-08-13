Motorbaleset Munkácson: hárman megsérültek

Közlekedési baleset történt augusztus 12-én este Munkácson, az Ivan Franko utcában – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata a hivatalos oldalán.

A rendőrség előzetes információi szerint a baleset mintegy 22 óra 15 perckor történt. Egy 15 éves munkácsi fiú egy nem regisztrált motorkerékpárral közlekedett a vasúti átjáró irányába, amikor nekiütközött egy út szélén parkoló Viper motorkerékpárnak.

A parkoló motor mellett egy 23 éves munkácsi és egy 24 éves gáti férfi tartózkodott. Az ütközés következtében a motor az egyik férfira zuhant, akinek nyílt lábszártörése lett, a másik férfit pedig az ütközés ereje elrepítette. Ő többszörös zúzódásokat szenvedett.

A vétkes motoros is megsérült. Az orvosok kulcscsonttörést, valamint a jobb lábfej ujjainak törését állapították meg. Mindhárom sérültet kórházba szállították.

A rendőrök mindkét motorkerékpárt lefoglalták, és egy speciális őrzött területre szállították.

Az ügyben a közúti közlekedés biztonsági szabályainak megsértése miatt indítottak büntetőeljárást. A nyomozás folytatódik.

A rendőrség azt is vizsgálja, milyen körülmények között jutott hozzá a kiskorú a motorhoz. A vizsgálat eredménye alapján további jogi értékelést adnak az esetnek.

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