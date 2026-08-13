Мобілізація жінок: чи можуть її запровадити в Україні

Після появи електронних петицій із пропозиціями змінити правила військового обов’язку для жінок в Україні виникли дискусії щодо можливого запровадження їхньої мобілізації. Однак наразі таких планів немає.

У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України заявили, що мобілізацію жінок запроваджувати не збираються. Про це повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

«Ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей», — сказав він.

Чому заговорили про мобілізацію жінок

Раніше на сайті Кабінету міністрів України з’явилося кілька електронних петицій, автори яких запропонували переглянути чинний підхід до військового обов’язку жінок.

В одній із петицій йдеться про можливість поширити військовий обов’язок на працездатних жінок, які не мають дітей. Інша ініціатива передбачає однакові базові правила мобілізації для чоловіків і жінок.

Ще одна петиція пропонує зробити військовий облік обов’язковим для жінок відповідного віку, запровадити для них військову підготовку та передбачити можливість призову під час мобілізації на тих самих засадах, що й для чоловіків.

Чи змінюють петиції правила мобілізації

Важливо, що поява таких петицій не означає ухвалення нових правил. Йдеться про окремі пропозиції авторів електронних петицій, а не про вже ухвалені рішення чи зміни до законодавства.

Реєстрація петиції сама по собі не змінює чинних норм щодо військового обліку або мобілізації.

Таким чином, наразі підстав говорити про запровадження мобілізації жінок в Україні немає. У ЦПД РНБО прямо заявили, що таких планів не передбачається.

tsn.ua

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →