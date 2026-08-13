Vizes Eb: Milák Kristóf aranyérmes 100 méteres pillangóúszásban

Milák Kristóf Európa-csúccsal aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban csütörtökön a párizsi Európa-bajnokságon.

A szám címvédője és olimpiai bajnoka 49.48 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel mindössze három századdal maradt el az amerikai Caeleb Dressel világrekordjától.

A szám másik magyar döntőse, Kós Hubert 50.25 másodperces egyéni csúccsal negyedik lett.

A szerdai középdöntőt mindkét magyar „lendületből” abszolválta, miután előbb Kós a 200 méter hát döntőjében minden idők ötödik legerősebb úszásával nyert, nem sokkal később pedig Milák a valaha volt tizedik legjobb idővel harmadik lett 100 méter gyorson.

A finálét mindketten pihenten várhatták – igaz, Kós délelőtt még ötven méter háton simán továbblépett a legjobb 16 közé -, s egymás mellett, az 5-ös és 6-os pályán várták a rajtot.

A start után rendkívül sűrű volt a mezőny, a forduló után még legalább négyen esélyesek voltak az aranyra, köztük Milák is, aki fantasztikusan hajrázott, az utolsó tíz méteren mindenkit maga mögé utasított, és minden idők második legjobb idejével diadalmaskodott.

Eredmények:

férfi 100 m pillangó, Európa-bajnok:

MILÁK KRISTÓF 49.48 másodperc – Európa-csúcs

2. Maxime Grousset (Franciaország) 49.70

3. Noé Ponti (Svájc) 49.93

4. KÓS HUBERT 50.25

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: MTI/Kovács Tamás

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