Kárpátaljaiak raboltak ki egy fogyatékossággal élő férfit Lemberg megyében

Két kárpátaljai férfit gyanúsítanak egy fogyatékossággal élő férfi kirablásával Lemberg megyében – tudatta a helyi rendőrség augusztus 13-án.

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset még június 21-én, hajnali 2 óra körül történt egy vasútállomás közelében. Másnap egy 50 éves Ivano-Frankivszk megyei nő tett bejelentést. Elmondta, hogy előző éjjel ismeretlenek megtámadták és kirabolták 51 éves, gyermekkora óta fogyatékossággal élő testvérét.

A nyomozás során a rendfenntartók megállapították, hogy a két támadó a vasútállomáson figyelt fel a férfira. Szóba elegyedtek vele, majd segítettek neki elhagyni az állomás épületét, és egy kevésbé forgalmas helyre kísérték. Ott bántalmazták, majd elvették a táskáját.

A hatóságok nemrég azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőit: mindketten Kárpátalja lakosai. Egyiküket, egy 18 éves fiatalembert őrizetbe vették, társa azonban jelenleg bujkál.

A letartóztatott férfi ügyében a vádiratot már továbbították a bíróságra. A férfit hadiállapot idején elkövetett rablással vádolják.

A rendőrség továbbra is keresi a támadás másik résztvevőjét, és intézkedéseket tesz a tartózkodási helyének megállapítása, valamint őrizetbe vétele érdekében.

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