Otthon hozta világra gyermekét egy nő a Beregszászi járásban

Egy 30 éves nő otthon adott életet kisfiának a Beregszászi járásban, még a mentők kiérkezése előtt. Az anya és újszülöttje is jól van.

A helyszínre a 601-es számú mentőegység érkezett. A szakemberek megvizsgálták az anyát és a csecsemőt, felmérték állapotukat, majd megadták a szükséges ellátást.

Az anyát és kisfiát kielégítő állapotban szállították a Beregszászi Járási Kórházba.

A kárpátaljai sürgősségi mentőszolgálat ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a mentősök nem szülész-nőgyógyászok, a kórházon kívüli szülés pedig további kockázatokat jelenthet mind az anya, mind az újszülött számára.

A szakemberek azt tanácsolják, hogy a szülés várható időpontjának közeledtével az édesanyák előre egyeztessenek orvosukkal, és ne halasszák az utolsó pillanatra a szülészetre való eljutást.

A nyitókép illusztráció

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1075254378352310&set=a.177600291451061

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →