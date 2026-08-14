Virágzik a havasi gyopár a Rahói járás magashegyi vidékein
Idén nyáron ismét virágba borult a ritka havasi gyopár (Leontopodium alpinum) a Rahói járás magashegyi vidékein. A növény a térség egyik jelképe.
A havasi gyopár a Szvidovecen és a máramarosi havasokban is megtalálható. A növényt a szeretet, az odaadás és a bátorság szimbólumaként tartják számon. A különleges virágot Ukrajna-szerte dalokban és legendákban is megörökítették, természetes élőhelye azonban az ország területén csak a Rahói járásban található.
A virág Ukrajna Vörös Könyvében is szerepel, ezért leszedése tilos. A természetvédelmi szabályok betartása kiemelten fontos a ritka növény állományának megőrzése érdekében.
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