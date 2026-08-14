Németország is korlátozza a hadköteles ukránok ideiglenes védelmét

Németország nem biztosít automatikusan ideiglenes védelmet bizonyos, újonnan érkező ukrán állampolgároknak. A korlátozás a 23 és 60 év közötti férfiakat érinti, akik a katonai szolgálat alóli felmentés vagy az Ukrajnából történő jogszerű távozás igazolása nélkül érkeznek az országba.

A német belügyminisztérium a Deutsche Welle-nek megerősítette, hogy az új szabály azokra az ukrán férfiakra vonatkozik, akik 2026. július 31. után érkeztek Németországba. Nekik igazolniuk kell, hogy jogszerűen hagyták el Ukrajnát.

Az ideiglenes védelemre azok az újonnan érkező ukrán állampolgárok lehetnek jogosultak, akik már teljesítették katonai szolgálati kötelezettségüket, illetve akik jogszerűen felmentést kaptak alóla.

A változás nem érinti azokat, akik július 31. előtt érkeztek Németországba, és már rendelkeznek ideiglenes védelemmel a német migrációs törvény 24. paragrafusa alapján. Az ő státuszukat 2028 márciusáig meghosszabbították.

Németország mellett Csehországban is hasonló korlátozást vezettek be: augusztus 5-től a 23–60 év közötti ukrán férfiaknak szintén igazolniuk kell, hogy jogszerűen hagyták el Ukrajnát, és megfelelnek a katonai kötelezettségre vonatkozó ukrán jogszabályoknak.

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Azok az ukrán férfiak, akik nem jogosultak ideiglenes védelemre, de Németországban szeretnének maradni, menedékjogot kérhetnek. Kérelmüket egyedileg vizsgálják meg.

A német belügyminisztérium ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az országban jogellenesen tartózkodó külföldiek esetében a hatályos szabályok alapján kiutasításra is sor kerülhet.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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