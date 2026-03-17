Egy nap alatt 42 bozóttűzhöz riasztották a tűzoltókat Kárpátalján

Az elmúlt napon 42 alkalommal vonultak ki a munkatársai, hogy elhárítsák az ökoszisztémákban keletkezett tüzeket.

A legnagyobb tűzeset Ungordas (Vovkove) falu közelében történt, ahol a tűz 25 hektárnyi száraz növényzetet borított be. Ungvárról, Szerednyéből és Kisgejőcről érkező tűzoltók vettek részt a tűz oltásában, a légi felderítéshez és a tűz mértékének felméréséhez pedig drónokat használtak.

A tüzet körülbelül nyolc órán át oltották.

A szolgálat ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a száraz növényzet égetése nemcsak az emberek életét és egészségét veszélyezteti, hanem a környezetet is rendkívüli mértékben károsítja, ezen kívül pedig pénzbírsággal jár, a pénzbüntetés 3060 és 6120 hrivnya között mozog.

