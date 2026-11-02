Egyre gyakrabban bukkannak fel medvék a lakott területek közelében

Az utóbbi időben egyre többször észlelnek medvéket Kárpátalján lakott területek közelében. Legutóbb a técsői járási Tereselpatakon egy magánház udvarán filmezték le a Kárpátok legnagyobb ragadozóját.

A szakemberek szerint a barna medve állománya az elmúlt években növekedett a Kárpátokban. Míg mintegy tíz évvel ezelőtt Ukrajnában hozzávetőleg 250 példányt tartottak számon, jelenleg csak a Kárpátok térségében mintegy 350 medve él – írja az Ukrinform.

A nemzeti parkok munkatársai a populáció növekedése mellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a hegyvidéki településeken csökkent az emberek és a vadászok száma. Emiatt az állatok bátrabban mozognak, és gyakrabban merészkednek a lakott területek közelébe.

Mit tegyünk, ha medvével találkozunk?

A szakemberek szerint a medvét nem szabad megpróbálni elkergetni vagy megijeszteni, mivel erős ragadozó, amely veszélyt jelenthet az emberre.

Ha az állat egy udvaron vagy lakóház közelében tűnik fel, ajánlott nyugodtan, biztonságos távolságba húzódni, kerülni a hirtelen mozdulatokat, és nem szabad közvetlenül a szemébe nézni. A medve leggyakrabban akkor támad, ha fenyegetve vagy megijedve érzi magát.

A szakemberek arra is emlékeztetnek, hogy a barna medve szerepel Ukrajna Vörös Könyvében, ezért az állat bántalmazása és önálló befogásának megkísérlése tilos.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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