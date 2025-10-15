Élet a háború árnyékában: drámaian csökkent a várható élettartam Ukrajnában
Az elmúlt három évben jelentősen visszaesett az ukránok várható élettartama. Az Ukrán Statisztikai Hivatal adatai szerint a férfiak 2020-ban átlagosan 66,4 évig éltek, míg 2023-ban már csak 57,3 évig. A nőknél a mutató 76,2 évről 70,9 évre csökkent.
A szakértők szerint a visszaesés fő okai: a háború, az egészségügyi helyzet romlása, az alacsony születési arány, valamint a szív- és daganatos megbetegedések miatti halálozás növekedése.
2001 decemberében Ukrajna lakossága 48,5 millió fő volt.
2023 augusztusára ez 36,3 millióra csökkent, 2025 elejére pedig – a megszállt területeket is beleszámítva – körülbelül 31 millió főre zsugorodott.
A becslések szerint a következő tíz évben a lakosság száma akár 25 millió főre is visszaeshet.
A háborús cselekmények a legfőbb tényezők a várható élettartam csökkenésében. A harcok tízezrek életét követelték, és súlyosan megrendítették az egészségügyi rendszert. A frontövezetekben és a megszállt területeken korlátozott az orvosi ellátás, miközben milliók kényszerültek elhagyni otthonukat.
Egyéb tényezők, amelyek rontják a demográfiai helyzetet:
- Alacsony születési ráta: 2020-ban egy nőre átlagosan 1,2 gyermek jutott, míg a népesség egyszerű újratermeléséhez 2,2 lenne szükséges.
- Növekvő számú rokkant személy: sokan tartós rehabilitációra szorulnak.
- Jövedelmi visszaesés és növekvő szegénység.
- Egészségtelen életmód, rossz munkakörülmények.
- Korlátozott hozzáférés az egészségügyi ellátáshoz, különösen vidéken.
- Tömeges kivándorlás és belső migráció, ami lakhatási és foglalkoztatási nehézségeket okoz.
Várható élettartam csökkenése nemenként:
- Férfiak: 66,4 évről 57,3 évre – közel 9 évvel rövidebb élet.
- Nők: 76,2 évről 70,9 évre – több mint 5 évvel kevesebb.
A szakértők szerint a 2025-ös pontos adatok még nem ismertek, de a tendencia továbbra is kedvezőtlen.
A leggyakoribb halálokok Ukrajnában:
- isémiás szívbetegség,
- agyérbetegségek (stroke),
- rosszindulatú daganatok,
- egyéb keringési betegségek,
- valamint a koronavírus okozta halálesetek (főként 2020-ban).