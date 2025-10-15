Élet a háború árnyékában: drámaian csökkent a várható élettartam Ukrajnában

Az elmúlt három évben jelentősen visszaesett az ukránok várható élettartama. Az Ukrán Statisztikai Hivatal adatai szerint a férfiak 2020-ban átlagosan 66,4 évig éltek, míg 2023-ban már csak 57,3 évig. A nőknél a mutató 76,2 évről 70,9 évre csökkent.

A szakértők szerint a visszaesés fő okai: a háború, az egészségügyi helyzet romlása, az alacsony születési arány, valamint a szív- és daganatos megbetegedések miatti halálozás növekedése.

2001 decemberében Ukrajna lakossága 48,5 millió fő volt.

2023 augusztusára ez 36,3 millióra csökkent, 2025 elejére pedig – a megszállt területeket is beleszámítva – körülbelül 31 millió főre zsugorodott.

A becslések szerint a következő tíz évben a lakosság száma akár 25 millió főre is visszaeshet.

A háborús cselekmények a legfőbb tényezők a várható élettartam csökkenésében. A harcok tízezrek életét követelték, és súlyosan megrendítették az egészségügyi rendszert. A frontövezetekben és a megszállt területeken korlátozott az orvosi ellátás, miközben milliók kényszerültek elhagyni otthonukat.

Egyéb tényezők, amelyek rontják a demográfiai helyzetet:

Alacsony születési ráta: 2020-ban egy nőre átlagosan 1,2 gyermek jutott, míg a népesség egyszerű újratermeléséhez 2,2 lenne szükséges.

Növekvő számú rokkant személy: sokan tartós rehabilitációra szorulnak.

Jövedelmi visszaesés és növekvő szegénység.

Egészségtelen életmód, rossz munkakörülmények.

Korlátozott hozzáférés az egészségügyi ellátáshoz, különösen vidéken.

Tömeges kivándorlás és belső migráció, ami lakhatási és foglalkoztatási nehézségeket okoz.

Várható élettartam csökkenése nemenként:

Férfiak: 66,4 évről 57,3 évre – közel 9 évvel rövidebb élet.

Nők: 76,2 évről 70,9 évre – több mint 5 évvel kevesebb.

A szakértők szerint a 2025-ös pontos adatok még nem ismertek, de a tendencia továbbra is kedvezőtlen.

A leggyakoribb halálokok Ukrajnában:

isémiás szívbetegség,

agyérbetegségek (stroke),

rosszindulatú daganatok,

egyéb keringési betegségek,

valamint a koronavírus okozta halálesetek (főként 2020-ban).

Kárpátlja.ma