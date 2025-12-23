Elgázoltak egy 15 éves motorost Ungváron

Közlekedési baleset történt Ungváron, az Ivan Franko és a Zahorszka utca kereszteződésében december 22-én – tudatta Vitalij Glagola újságíró a Telegramon.

A bejegyzés szerint egy Mercedes-Benz márkájú pénzszállító autó és egy motoros ütközött össze.

Glagola úgy tudja, a motoros bekapcsolt fényszórók nélkül közlekedett a főúton, így a szemből balra kanyarodó 34 éves ungvári sofőr nem vette észre, és elgázolta.

A rendőrség tájékoztatása szerint a motoron egy 15 éves fiú ült, aki nem rendelkezik vezetői engedéllyel és bukósisakot sem viselt.

A tinédzsert különböző sérülésekkel szállították kórházba.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Kárpátalja.ma