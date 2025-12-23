Elgázoltak egy 15 éves motorost Ungváron
Közlekedési baleset történt Ungváron, az Ivan Franko és a Zahorszka utca kereszteződésében december 22-én – tudatta Vitalij Glagola újságíró a Telegramon.
A bejegyzés szerint egy Mercedes-Benz márkájú pénzszállító autó és egy motoros ütközött össze.
Glagola úgy tudja, a motoros bekapcsolt fényszórók nélkül közlekedett a főúton, így a szemből balra kanyarodó 34 éves ungvári sofőr nem vette észre, és elgázolta.
A rendőrség tájékoztatása szerint a motoron egy 15 éves fiú ült, aki nem rendelkezik vezetői engedéllyel és bukósisakot sem viselt.
A tinédzsert különböző sérülésekkel szállították kórházba.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.