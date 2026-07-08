Eltévedt a ködben a Hoverlára tartó fiatal pár
Bajba került két Krivij Rihből érkezett turista a Hoverla térségében, miután a hirtelen megromló időjárás miatt letértek a kijelölt útvonalról.
A 27 éves nő és 28 éves párja az Ivano-Frankivszk megyei Vorohta oktatási-sportbázisától indultak a Kárpátok legmagasabb csúcsa felé, ám a hegy lábánál elveszítették tájékozódási képességüket.
A helyzetet tovább nehezítette, hogy a nő a nehezen járható terepen elesett és lábsérülést szenvedett.
A kárpátaljai hegyimentők végül rátaláltak a kihűlt és kimerült turistákra. A sérült nő elsősegélyben részesült, rögzítették a sérült végtagját, majd mindkettőjüket biztonságban elkísérték a rahói járási Mezőhát (Lazescsina) településre.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →