Embercsempészt vettek őrizetbe Kárpátalján

A kárpátaljai rendőrök őrizetbe vettek egy 26 éves lucki lakost, aki pénzért cserébe illegális határátlépésben segédkezett – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata december 11-én.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint a gyanúsított 7 000 dollárért cserébe segített az ügyfeleinek Voliny megyéből Lengyelországba jutni. A férfi információkat szolgáltatott arról, hogy mikor és hol szálljanak meg Luckban, majd elmagyarázta az illegális határátkelés lépéseit is.

A gyanúsítottat akkor kapták el, amikor pénzt fogadott el egyik új ügyfelétől. A csempészt a pénzt átvétele után azonnal őrizetbe vették.

Az ügyben büntetőeljárás indult.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség