Emberrablás miatt állítanak bíróság elé egy beregszászi férfit

Bíróság elé állítanak egy 52 éves beregszászi férfit, akit egy nő és annak hároméves kislánya, valamint másfél éves unokája elrablásával, saját lánya bántalmazásával és rendőrök elleni erőszakkal vádolnak. Erről a kárpátaljai rendőrség számolt be a hivatalos oldalán július 15-én.

A nyomozás szerint a férfi április 14-én Borhalom (Boboviscse) községben fegyverrel kényszerítette ismerősét és annak gyermekét, hogy szálljanak be az autójába, majd Beregszászba vitte őket. A történtekről a sértett 15 éves lánya értesítette a rendőrséget. A nőnek és gyermekének később sikerült megszöknie.

A vádirat szerint a férfi ezt követően konfliktusba keveredett saját lányával, akit bántalmazott, majd egy traumatikus fegyverrel mellkason lőtt. Ezután magával vitte másfél éves unokáját, menekülés közben pedig autójával elsodort egy intézkedő rendőrt. Elfogásakor többször is rálőtt egy másik rendőrre.

Az ügyészség a férfit többek között emberrablással, könnyű testi sértéssel, magánlaksértéssel, hivatalos személy elleni erőszakkal és rendőr életének veszélyeztetésével vádolja. A gyanúsított előzetes letartóztatásban van, óvadék ellenében sem szabadulhat.

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