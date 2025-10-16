Enyhe földrengés rázta meg Ukrajnát

Kisebb földrengést regisztráltak Ukrajnában október 15-én este – közölte a Különleges Ellenőrzési Főközpont a hivatalos oldalán.

A földmozgást Csernyivci megyében, Novodnyisztrovszk közelében észlelték.

A rengés 2,1-es magnitúdójú volt és 5 kilométeres mélységben történt.

A szakértők szerint az ilyen erősségű földrengések nem érezhetők az emberek számára, és nem jelentenek veszélyt.

Dmitro Hrin, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Geofizikai Intézetének vezető kutatója elmondta, hogy Ukrajna szeizmikus aktivitása hosszú ideje stabil, és a legtöbb rengés a romániai Vrancea-zónából ered.

„Ha a Vrancea-zónában erős földrengés történne, a szeizmikus hullám öt percen belül elérhetné Kijevet” – figyelmeztetett a tudós.

Emlékeztetett: 1977-ben a Vranceából kiinduló rengések Kijev felhőkarcolóit is megingatták.

Gyengébb szeizmikus mozgásokat időnként a Kárpátokban és a Fekete-tenger térségében is regisztrálnak, ahol a földrengések erőssége többnyire 3–4-es fokozatnál nem nagyobb.

A Kárpátok külön szeizmikus zónának számítanak a hegyek fiatal kora és az aktív tektonikus folyamatok miatt, ám a rengések rendszerint nem terjednek túl a térségen.

A modern mérőműszerek gyenge mozgásokat észlelnek Poltava megyében és Krivij Rih környékén is, ahol a rengések 4–4,5-es erősségűek lehetnek – ezek a területek korábban stabilnak számítottak.

A kutató hozzátette: a földrengések pontos előrejelzése egyelőre nem lehetséges. A Vrancea-zónából érkező első hullám körülbelül két perc alatt jut el Kijevig, míg a legerősebb, felszíni hullám öt perc alatt.

Kárpátalja.ma