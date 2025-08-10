Esőre és jégesőre figyelmeztetnek vasárnap estére
A kárpátaljai Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) augusztus 10-én kiadott figyelmeztetése szerint vasárnap este Kárpátalja nagyobb részére eső és jég várható.
Mint írták, a heves esőzéseket 15–20 m/s-os széllökések, helyenként pedig 6–19 mm-es jég is kísérheti.
A szélsőséges időjárás akadályokat okozhat az áramellátásban, a közlekedésben, a közművekben, a távközlésben, az építőiparban és a turisztikai szolgáltatások működtetésében is.
A szakemberek elsőfokú, sárga riasztást adtak ki.
Nyitókép: illusztráció, kárpátaljai DSZNSZ